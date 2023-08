Tramwaje wrócą na Puławską we wrześniu? Niech ta budowa już się skończy

Kiedy koniec?

Tramwaje wrócą na Puławską we wrześniu? Mieszkańcy się niecierpliwią. "Niech ta budowa już się skończy"

Mieszkańcy nie mogą się doczekać końca komunikacyjnego armagedonu na Puławskiej. Budowa nowej linii tramwajowej do Wilanowa wywróciła wszystko do góry nogami. Narzekają kierowcy, narzekają okoliczni mieszkańcy. Tramwajarze obiecali, że już we wrześniu ruch szynowy na odcinku przy pl. Unii Lubelskiej wróci do normy.