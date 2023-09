Nowy Dwór Mazowiecki. 14-latek wiózł kompletnie pijanego ojca samochodem

Do szokującego zajścia doszło przy ul. Wojska Polskiego. Patrol policji zauważył w rejonie Osiedla Młodych chevroleta bez włączonych świateł mijania. - Funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej. Kiedy podeszli do auta zauważyli, że za kierownicą siedzi młody chłopiec. Okazało się, że ma on 14 lat. Nieletni nie posiadał oczywiście uprawnień do kierowania pojazdem i w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę – informuje podkom. Joanna Wielocha z policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Z tyłu siedziała 12-letnia siostra nieletniego kierowcy. Z przodu na miejscu pasażera ich kompletnie pijany ojciec. - 47- latek został zatrzymany w nowodworskiej komendzie policji. Po wytrzeźwieniu nieodpowiedzialny nowodworzanin usłyszał zarzuty narażenia swoich dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – napisała w komunikacie policjantka. Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim.