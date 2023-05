Numer z Księgi Rekordów Guinnessa na arenie Cyrku Korona w Warszawie! Wielkie widowisko objedzie pięć dzielnic

To nie jest sterta gruzu, to lapidarium – gruzowisko z ideologią

Cyrk Korona od piątku (12 maja 2023) na dłużej zjeżdża do Warszawy. W piątek rozbije namiot w Ursusie - przy Centrum Handlowym „Skorosze”, w niedzielę (14 maja) na dwa dni przeniesie się na Lotnisko Bemowo, we wtorek (16 maja) wystąpi na Pradze-Północ przy ul. Namysłowskiej a w środę i czwartek na Białołęce przy ul. Głębockiej. Potem na chwilę ucieknie do Błonia by w kolejny weekend (20-21 maja) wrócić do warszawskiego Wawra.

Mamy bilety do Cyrku Korona

W każdy dzień powszedni zagra jedno przedstawienie o godz. 18, a w weekendy – po dwa (sob. godz. 14 i 17, niedz. godz. 13 i 16). Mamy 7 podwójnych zaproszeń dla Czytelników „Super Expressu” na dowolne przedstawienie Cyrku Korona w Warszawie, którzy dziś (czwartek 11 maja) w godz. 12-12.15 zadzwonią na numer 22 515 91 61.

Plejada międzynarodowych akrobatów

Najnowsze widowisko Cyrku Korona to plejada artystów z Kenii, Włoch, Chile, Grecji, Czech, Węgier, Ukrainy i Polski. - Niektórzy dla polskiej widowni występują po raz pierwszy – zwraca uwagę szefowa Cyrku Korona Lidia Król-Pinder.

Polsko-ukraiński duet Duo One wzrusza napowietrznymi ewolucjami, a polski akrobata Ssnake zadziwia latając na rowerze nad areną. Klaun Carlin Chico z Chile ma fantastyczny kontakt z widownią. I bardzo niechętnie schodzi z areny. - Przygotowaliśmy tegoroczne widowisko tak, by zapewnić emocje dla całych rodzin. Zapraszamy! – zachęca Lidia Król-Pinder.

Numer wpisany do Księgi Guinnessa

W tegorocznym widowisku Cyrku Korona warszawiacy mogą zobaczyć numer, zarejestrowany w Księdze Rekordów Guinnessa. Wykonuje go Włoch Tyron Colombaioni, żonglujący piłeczkami.

Szczegółowy harmonogram i program występów można sprawdzić TUTAJ

