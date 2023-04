i Autor: materiały prasowe

PIERWSZY RAZ W POLSCE!

Cyrk Korona w Warszawie. Ci artyści wystąpią po raz pierwszy w Polsce! Sensacyjne widowisko na Stegnach

Sezon cyrkowy w stolicy rozpoczęty. Cyrk Korona zjeżdża w ten weekend (22-23 kwietnia 2023) do Warszawy, rozbije swój namiot na Stegnach, by pokazać nowy sensacyjny program dla całych rodzin. W maju wystąpi też na Bemowie i w Ursusie. Najnowsze widowisko Cyrku Korona to plejada artystów z Kenii, Włoch, Chile, Grecji, Czech, Węgier, Ukrainy i Polski. Będą wśród nich tacy, którzy po raz pierwszy wystąpią w Polsce. Wizyta w Cyrku Korona to super pomysł na weekend w Warszawie.