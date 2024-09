Oaza spokoju pod Warszawą idealna na weekend. To znakomite miejsce dla seniorów!

O tej atrakcji pod Warszawą nadal mało kto wie. To idealne miejsce na jesień

Warszawa, jako stolica Polski co roku przyciąga do siebie nie tylko turystów, ale także nowych mieszkańców. Wielu Polaków pragnąc poczuć energię metropolii, opuszcza swoje rodzinne miejscowości i przeprowadza się do stolicy. Życie tam bez wątpienia ma wiele plusów, lecz z czasem sporej części mieszkańcom zaczyna brakować wyciszenia. Gwar, hałas uliczny oraz niemożność pooddychania czystym powietrzem sprawiają, że ludzie szukają lokalizacji oddalonych od miasta. Jednym z takich punktów, w którym można pospacerować w ciszy wśród natury, jest Ogród Botaniczny w Powsinie.

Choć jest oddalony zaledwie 10 km na południe od Pałacu w Wilanowie, to nadal wiele osób nigdy o nim nie słyszało. Ogród należy do Polskiej Akademii Nauk i liczy sobie aż 40 hektarów terenu. Na miejscu znajdziemy wiele ciekawych oraz pięknych roślin, które dobrze znamy z własnych ogrodów, lecz można podziwiać także egzotyczne odmiany. W parku dostępnych jest sporo tras spacerowych, które przedstawiają się wyjątkowo o każdej porze roku.

Co warto zobaczyć w Warszawie? Ogród Botaniczny w Powsinie poleca się na jesień

Wejście do ogrodu jest płatne, lecz ceny na szczęście nie są wygórowane. Bilet normalny to koszt 21 zł, natomiast ulgowy 16 zł. Jeśli wybierasz się na miejsce z rodziną, możesz zakupić także wejściówkę familijną za 65 zł, która obejmuje dwie osoby dorosłe oraz dzieci do lat 18.

Co ciekawe, niektórzy mogą przekroczyć bramę ogrodu zaledwie za 1 zł. Do tej grupy należą m.in. seniorzy, którzy ukończyli 75 lat. Warto także wiedzieć, że w każdą pierwszą środę miesiąca wstęp wolny do ogrodu przysługuje emerytom i rencistom. Oczywiście zniżki są możliwe do uzyskania po okazaniu odpowiedniego dokumentu.