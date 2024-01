Obiecywał szybki i łatwy zysk. Poszkodowana straciła tysiące złotych

Otwock. Chciała zainwestować, a straciła cały majątek

Poszkodowana znalazła w internecie ogłoszenie związane z szybkim zarobkiem poprzez inwestowanie w kryptowaluty. Następnie wypełniła wszystkie formularze znajdujące się w komunikacie. Po wykonaniu tych czynności z kobietą skontaktował się nieznajomy jej mężczyzna, który bez wahania wyłudził od poszkodowanej 60 000 złotych.

Funkcjonariusze w takich przypadkach podążają tropem pieniędzy, a dzięki nowoczesnym metodom pracy operacyjnej bardzo szybko udało im się ustalić dane sprawcy, którym okazał się 26-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna często zmieniał miejsce zamieszkania. Mundurowi namierzyli go w jednym z mieszkań w Bydgoszczy.

- Gdy policjanci weszli do zajmowanego przez 26-latka lokalu, ten był zupełnie zaskoczony. Operacyjni zabezpieczyli dwa telefony komórkowe oraz kartę bankomatową, która mogła posłużyć do popełnienia przestępstwa - poinformował sierż. szt. Patryk Domarecki.

Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, za co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Otwocku, która zawnioskowała do Sądu Rejonowego w Otwocku o zastosowanie wobec 26-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.

Co robić, aby nie paść ofiara oszusta?

- Przede wszystkim kieruj się zdrowym rozsądkiem. Obietnica superatrakcyjnej inwestycji to najczęściej metoda działania oszustów, nigdy nikomu nie udostępniaj danych logowania do swojego konta bankowego oraz danych karty płatniczej, jeśli „konsultant” proponuje Ci zainstalowanie oprogramowania do obsługi zdalnego pulpitu, możesz być pewien, że to oszustwo, sprawdzaj wiarygodność podmiotu oferującego pomoc związaną z inwestowaniem pieniędzy, nigdy nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili, zastanów się i nie ulegaj presji - apelują policjanci.