Lotto: "szóstka" w losowaniu z 27.07.2023

Polska ma nowego lottomilionera! Poznaliśmy informacje o najnowszych wygranych i okazało się, że w losowaniu Lotto z 27.07.2023 padła "szóstka". Szczęśliwe okazały się liczby: 1, 5, 7, 21, 22, 37. Szczęśliwy zakład został zawarty w punkcie LOTTO przy ul. Józefowskiej 42 w Katowicach (sklep Żabka). Grający sam wytypował liczby w zakładzie Lotto. Wygrana jest tym piękniejsza, że nie trzeba się nią z nikim dzielić. Tylko jeden ze wszystkich sprzedanych na to losowanie kuponów Lotto zawiera wylosowane liczby. Oznacza to, że farciarz zgarnie gigantyczną kasę - jest to 11. najwyższa wygrana w historii!

- Warto dodać, że jest to już 17. „szóstka” w Lotto w Katowicach i stanowi obecnie najwyższą katowicką wygraną w grach liczbowych. Ponadto w największym mieście Górnego Śląska padły też dwie „szóstki” w Lotto Plus - poinformował Totalizator Sportowy.

"Szóstka" w Lotto: ile wygrano?

Jak podaje Lotto, "szóstka" z losowania z 27.07.2023 jest warta 28 290 956,00 zł. Od wygranej szczęśliwy gracz będzie musiał jeszcze zapłacić podatek w wysokości 10%. Jednak i tak zostanie mu grubo ponad 25 milionów złotych. Z taką kasą na koncie może już rzucić pracę i być na wakacjach do końca życia. Gratulujemy (i odrobinę również zazdrościmy) temu szczęściarzowi!

