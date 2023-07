Pałac Kultury świętuje 68. urodziny! Komu przeszkadza tort?

Nie do wiary!

Weekend pełen niesamowitych przygód i olśniewających złudzeń. Julinek Park przenosi do krainy magii i supermocy

Wsiadł w golfa i odjechał, do domu już nie wrócił. Zaginął 48-latek z Sokołowa Podlaskiego

Pałac Kultury ma urodziny. - 68. lat temu ten budynek został oddany do użytku i do dziś pełni swoją misję kulturalną, naukową, edukacyjną. I jestem daleki od wprowadzania polityki i ideologii w tym dniu – mówi prezes PKiN Rafał Krzemień. Młodsi i starsi mieszkańcy Warszawy oraz turyści, którzy zdecydowali się odwiedzić Pałac Kultury, z pewnością nie mogą się nudzić. Pierwsze atrakcje czekały już przed budynkiem na placu Defilad – strefa edukacji ekologicznej, , strefa plastyczna, toru „małego chemika” czy wóz warszawskiej straży pożarnej. Kulminacyjnym punktem w południe było dzielenie urodzinowego tortu. - Jak nigdy ciesze się, że jestem tu na placu Defilad.

Awantura o urodziny Pałacu

- Nie spodziewałam się, że urodziny mogą być ideologią, i po 68. latach urodziny PKiN wywołają jeszcze tak duże emocje, a okazuje się, że tak – przyznała wiceprezydent Renata Kaznowska, nawiązując do awantury w sieci, jaką wywołał wpis internetowy wiceministra klimatu Jacka Ozdoby, który zarzucił prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu niestosowność świętowania urodzin tego gmachu.

Gdy wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska na Twitterze poinformowała o hucznych obchodach, urodzinowym torcie przed Pałacem Kultury i Nauki, wacie cukrowej, animacjach, konkursach, grach i zabawach dla dzieci, Jacek Ozdoba nie wytrzymał. „Symbol zniewolenia, zniszczenia wolności i miasta. Oficjalnie w protokołach dowód „niewzruszonej przyjaźni narodów radzieckiego i polskiego"... Tylko ignorant historyczny może organizować urodziny stalinowskiej budowli. Może jeszcze „urodziny” Cytadeli Warszawskiej? Trzaskowski zrobi imprezę na pamiątkę mordów po upadku powstania listopadowego?" - zaatakował wiceminister klimatu i były radny Warszawy Jacek Ozdoba.

Wiceprezydent Renata Kaznowska odpowiedziała mu ze sceny przed Pałacem, tuż przed pokrojeniem urodzinowego tortu. - Ja jestem tu regularnie od wielu lat, byłam prezeską Pałacu 8 lat temu, wówczas organizowaliśmy 60. jubileuszowe urodziny, one były piękne, ale skromne w porównaniu z tymi urodzinami, jakie organizował prezydent Lech Kaczyński w 2005 r. Bo budynek Pałacu jest wyjątkowy i jest znakomitym pretekstem do opowiadania o historii Warszawy. I bardzo się cieszę, że najwyższy zabytek w Polsce, to właśnie Pałac Kultury w Warszawie – mówiła wiceprezydent Warszawy. I zwróciła uwagę, że na 110 tys. mkw powierzchni użytkowej mieszczą się teatry, muzea, kino, uczelnie, a Pałac Młodzieży przez lata rozwijał pasje i zdolności setek tysięcy młodych ludzi.

Wielka kolejka do urodzinowego tortu

Urodzinowy tort pokroili wspólnie wiceprezydent Renata Kaznowska, prezesi PKiN – Rafał Krzemień i Katarzyna Osowiecka, oraz posłowie i szefowa Straży Miejskiej Magdalena Ejsmont. Natychmiast ustawiła się do niego ogromna kolejka wzdłuż pl. Defilad.

- Pałac Kultury jest miejscem, które żyje, prowadzi działalność, edukuje i zaprasza na imprezy kulturalne, jest gigantycznym centrum konferencyjnym gdzie co roku odbywa się ponad 200 imprez. Upolitycznianie tematu urodzin takiego miejsca jest nie na miejscu – skonkludował Rafał Krzemień.

Wieczorem 21 lipca budynek PKiN rozbłyśnie urodzinową iluminacją.