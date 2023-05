Franek i Giga znów mają dzieci!

Franek i Giga, para sokołów ponownie doczekała się potomstwa. Ptaki od kilku lat mieszkają na szczycie Pałacu Kultury i Nauki, a pod koniec kwietnia wykluło się im czworo piskląt. Trzytygodniowe sokoły we wtorek (16 maja) zostały uroczyście zaobrączkowane. Nadano im także imiona.

Podczas obrączkowania młode ptaki były zestresowane, jednak dumnie zniosły tę procedurę. "Obrączkujemy sokoły w celu monitoringu, co się z młodymi dzieje i skąd pochodzą ptaki lęgowe w gniazdach, które znamy" - wytłumaczył Sławomir Sielicki, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół". Pisklaki dostały po jednej obrączce na każdą nogę - niebieską i żółtą, co oznacza, że są one dzikimi ptakami miejskimi. Obrączki mają także własne grawery, dzięki którym można zidentyfikować każdego z osobników.

Maluchy niedługo wyfruną z gniazda

Młode sokoły są już na tyle duże, że widać ich płeć, lecz na tyle małe, że nie potrafią jeszcze latać. "Pierwszy tydzień przed wylotem są ćwiczenia skrzydeł, mocno tłuką skrzydłami i podfruwają. Mają możliwość ćwiczenia na rynnie wokół pałacu. Potem jest próba lotu, najczęściej wraz z powiewem wiatru. Albo jest to szczęśliwy lot i wracają na poręcz albo lądują na budynku obok. Czasami trzeba je zgarniać z siatki, która znajduje się poniżej" - opowiedzieli miłośnicy przyrody z grupy FalcoFani, którzy dbali o pisklaki podczas ceremonii. Młode powinny nauczyć się latać za kolejne trzy tygodnie.

Sokolą rodzinę z PKiN codziennie można podglądać na żywo na stronie peregrinus.pl/pl/warszawa-pkin.

Sokoły wędrowne w Polsce

Gatunek sokoła wędrownego w latach 50.-60. wyginął w Polsce na skutek zatrucia środowiska. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" od lat zajmuje się przywróceniem go, a także innych gatunków polskiej naturze. "Dużo ptaków, prawie 1,5 tys. wypuściliśmy z hodowli na przestrzeni 30 lat" - powiedział prezes Sielicki. Samych sokołów w tej chwili w Polsce jest ponad 50 par, a co roku przybywają nowe. Sokoły są jednym z najrzadszych gatunków ptaków w Polsce.

Sokoły to ptaki drapieżne, które żywią się mięsem, najczęściej innych ptaków. Gatunek ten potrafi w locie nurkowym osiągnąć prędkość nawet do 320 km/h. Wąskie i długie skrzydła umożliwiają im zręczny i szybki lot. Sokoły zamieszkują wszystkie kontynenty poza Antarktydą.