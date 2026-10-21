Paraliż na ważnym moście w Warszawie. Zacznie się już w czwartek rano.

Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na długotrwałe utrudnienia na Moście Poniatowskiego, gdzie rozpoczyna się wymiana kluczowych ekranów akustycznych.

Prace ruszą w czwartek, 22 października, i potrwają aż do połowy grudnia, wprowadzając radykalne zmiany w organizacji ruchu na kluczowych łącznicach.

Czy wiesz, jak dokładnie wpłyną na Twój dojazd? Sprawdź, które pasy zostaną zamknięte i jak uniknąć paraliżu w codziennych podróżach.

Wymiana ekranów akustycznych na Moście Poniatowskiego to powód zmian. Dla kierowców oznacza to jednak jedno: tygodnie spędzone w korkach w jednej z najbardziej newralgicznych części miasta. Prace obejmą kluczowy łącznik z Wałem Miedzeszyńskim po stronie Saskiej Kępy, po stronie ulicy Zwycięzców.

Dwa miesiące w korkach. Kluczowe daty remontu

Zarząd Dróg Miejskich zaplanował prace na okres jesienny, co oznacza utrudnienia w szczycie komunikacyjnym. Kierowcy muszą przygotować się na to, że poranny i popołudniowy przejazd przez most znacznie się wydłuży. Prace rozpoczną się w czwartek, 22 października, o godzinie 7 rano. Zakończenie robót drogowych przewidziane jest na połowę grudnia. Utrudnienia wystąpią na łącznicy Mostu Poniatowskiego z Wałem Miedzeszyńskim, w rejonie ulicy Zwycięzców.

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Jazda pod prąd i zwężenia. Jak ominąć pułapkę?

Największym wyzwaniem będzie nowa organizacja ruchu. Zmiany są znaczące i mogą zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i niepotrzebnego stresu, warto zapoznać się z nimi już teraz.

Najważniejsze zmiany w organizacji ruchu:

Zamknięcie pasa wjazdowego z Wału Miedzeszyńskiego na most w stronę Saskiej Kępy.Ruch. Uwaga! Pod prąd: Kierowcy zostaną skierowani na sąsiedni pas, aby ominąć zamknięty odcinek.Zwężenie zjazdu z mostu na Wał Miedzeszyński (od strony centrum) do jednego pasa ruchu.Co istotne, skala utrudnień będzie zależeć od dnia tygodnia. W dni robocze zwężenie na zjeździe z mostu obejmie odcinek do około połowy długości łącznicy. W weekendy, gdy ruch jest mniejszy, drogowcy zamkną całą długość łącznicy, co może ułatwić im pracę, ale nadal będzie stanowić wyzwanie dla kierowców.

Jak przetrwać remont? Alternatywy i rady

Drogowcy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i zdjęcie nogi z gazu. Warto rozważyć alternatywne trasy, np. przez Most Łazienkowski lub Świętokrzyski, choć i tam należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu. Najlepszym rozwiązaniem może okazać się bieżące sprawdzanie sytuacji w aplikacjach nawigacyjnych i, jeśli to możliwe, podróżowanie komunikację miejską.

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