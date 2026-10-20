Warszawa: Utrudnienia na Wisłostradzie

Warszawa: Kierowcy na Wisłostradzie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami spowodowanymi nocnymi pracami drogowymi.

Kluczowa modernizacja systemu odladzania tunelu w kierunku Mokotowa zwęzi jezdnię do jednego pasa ruchu i obniży prędkość.

Nie daj się zaskoczyć! Sprawdź dokładne terminy tych październikowych zmian, by sprawnie przejechać przez miasto.

Nocny paraliż Wisłostrady. Harmonogram

Oto seria nocnych utrudnień na Wisłostradzie. Prace drogowe, choć uciążliwe, są kluczową inwestycją w bezpieczeństwo wszystkich kierowców przed nadchodzącą zimą. Modernizacja obejmie system automatycznego odladzania jezdni tuż przed wjazdem do tunelu w kierunku Mokotowa.

Roboty będą prowadzone wyłącznie w godzinach nocnych, aby zminimalizować wpływ na dzienny ruch. Poniżej znajduje się dokładny harmonogram prac, które będą trwały od 20 do 5 rano.

Modernizacja systemu odladzania jezdni.

Wisłostrada, na wjeździe do tunelu w kierunku Mokotowa, na odcinku pomiędzy ul. Karową a wjazdem do tunelu będzie częściowo nieprzejezdna w godzinach nocnych, od 20 do 5 rano , przez pięć nocy:

z wtorku na środę, 20-21 października; ze środy na czwartek, 21-22 października; z czwartku na piątek, 22-23 października; z poniedziałku na wtorek, 26-27 października; z wtorku na środę, 27-28 października.

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Autor: SEBASTIAN WOLNY / SUPER EXPRESS

Jeden pas i ograniczenie do 40 km/h. Jak będzie wyglądał ruch?

Dla kierowców oznacza to jedno: zwężenie jezdni i wolniejszą jazdę. Na odcinku od ulicy Karowej do wjazdu do tunelu ruch w stronę Mokotowa zostanie ograniczony do jednego pasa. To może generować korki, zwłaszcza w pierwszych godzinach prac.

Organizacja ruchu zmieni się w trakcie robót. Początkowo drogowcy zajmą dwa pasy bliżej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a w kolejnych dniach przeniosą się na pasy bliżej Wisły. Co ważne, wjazd i wyjazd z ulicy Karowej na Wisłostradę pozostaną otwarte przez cały czas.

Kluczowe zmiany dla kierowców

Zwężenie do jednego pasa na odcinku od ul. Karowej do tunelu (kierunek Mokotów).Ograniczenie prędkości do 40 km/h w rejonie prac.Zamknięcie lewego pasa przed skrzyżowaniem z ul. Karową.Brak wyznaczonego objazdu – ruch będzie się odbywał jednym dostępnym pasem.Koniec z lodową pułapką.

Co da nam nowa technologia?

Choć nocne utrudnienia mogą irytować, ich cel jest niezwykle ważny. Modernizowany system to swoista finansowa tarcza chroniąca przed wypadkami. W newralgicznym miejscu, gdzie jezdnia chowa się w tunelu, zimą często tworzy się niebezpieczna gołoledź.

Nowy system dysz będzie automatycznie wykrywał ryzyko oblodzenia i natryskiwał na jezdnię środek zapobiegający zamarzaniu. Dzięki temu kierowcy, nawet w najgorszych warunkach, wjadą do tunelu po bezpiecznej nawierzchni, unikając ryzyka poślizgu.

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