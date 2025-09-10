PILNE. Drony znalezione na Mazowszu! Kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy

Drony odnalezione na Mazowszu w Nowym Mieście nad Pilicą i w Rabianach. Komunikat Prokuratury Okręgowej

Jeden z dronów, które minionej nocy naruszyły polską przestrzeń powietrzną, został odnaleziony zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, w Nowym Mieście nad Pilicą. Poinformowali o tym śledczy. Jak ogłosił rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba, „Prokuratura Okręgowa w Warszawie będzie informowała na bieżąco o dokonanych ustaleniach”. Nowe Miasto nad Pilicą znajduje się około 80 kilometrów na południe od Warszawy w powiecie grójeckim. Dwie i pół godziny później rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka podała, że drona znaleziono też na terenie gminy Korytnica, pomiędzy miejscowościami Rabiany i Sewerynów w powiecie węgrowskim.

Zdecydowana większość bezzałogowców spadła w województwie lubelskim, ale odnaleziono je również w woj. łódzkim w Mniszkowie (pow. opoczyński) oraz w woj. warmińsko-mazurskim – w miejscowości Oleśno (pow. elbląski). W miejscowości Wyryki dron uszkodził dach domu mieszkalnego. Na szczęście na razie brak doniesień o rannych czy zabitych po wydarzeniach minionej nocy.

Tusk: "Ostatniej nocy polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez ogromną liczbę rosyjskich dronów"

"Ostatniej nocy polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez ogromną liczbę rosyjskich dronów. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Jestem w stałym kontakcie z Sekretarzem Generalnym NATO i naszymi sojusznikami" - napisał na platformie X premier Donald Tusk. "Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone" - dodał. "Wszyscy rozumieją, że to jest precedens. Nie mieliśmy do tej pory tak masowego naruszenia natowskiej i unijnej przestrzeni powietrznej i my tego tak nie zostawimy" - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski.

Polskie władze jednoznacznie o Rosji, Rosja nie przyznaje się do winy

Donald Tusk powiedział, że po raz pierwszy od wybuchu wojny na Ukrainie drony, które znalazły się nad Polską, nadleciały bezpośrednio z Białorusi, a Białoruś utrzymuje, że informowała nas o nocnym zagrożeniu ze strony „niezidentyfikowanych statków powietrznych” znad terytorium Ukrainy. Białoruski generał Paweł Murawiejko stwierdził, iż drony, które wleciały na terytorium Polski, „utraciły tor lotu przez zakłócenia radioelektroniczne”. Kreml twierdzi, że nie atakował Polski i nie ma dowodów na rosyjskie pochodzenie bezzałogowców. Jesteśmy gotowi dołączyć do konsultacji między ministerstwami obrony Rosji i Polski - ogłosiło rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych.

i Autor: Super Express

