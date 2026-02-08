Wyszedł posypać oblodzony chodnik, już nie wrócił. Nieszczęśliwy upadek przed domem

W Otwocku doszło do tragicznego zdarzenia - 73-letni mężczyzna zmarł na ulicy.

Senior wyszedł posypać oblodzony chodnik i został znaleziony nieprzytomny przez przechodnia.

Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy upadek. Sekcja zwłok wyjaśni dokładne przyczyny śmierci.

Śmierć na ulicy w Otwocku

W sobotę rano przechodzień zaalarmował służby - przed jednym z domów na ul. Wileńskiej w Otwocku leżał nieprzytomny mężczyzna. Gdy na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, na pomoc było już niestety za późno - medycy stwierdzili zgon.

Otwock: Szok! Celowo przejechał mężczyznę i uciekł!

Trwa śledztwo

Na miejsce zdarzenia przyjechał patrol policji i prokurator. Funkcjonariusze ustalili, że 73-latek wyszedł z domu po popiół. Chciał nim posypać oblodzony chodnik przed posesją, informuje Miejski Reporter. To właśnie wtedy mężczyzna z niewiadomych przyczyn przewrócił się i uderzył głową o nawierzchnię.

Trwa ustalanie dokładnych przyczyn i okoliczności zgonu. Czy senior poślizgnął się przez gołoledź i to uraz głowy doprowadził do śmierci? A może zasłabł z przyczyn zdrowotnych i uderzenie głową o chodnik nie miało bezpośredniego związku ze zgonem? Śledczy biorą pod uwagę różne hipotezy. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie ma przynieść sekcja zwłok.

12