Wyszedł posypać oblodzony chodnik, już nie wrócił. Nieszczęśliwy upadek przed domem

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-02-08 13:58

W sobotę w Otwocku doszło do przykrego zdarzenia. Przed domem na ulicy Wileńskiej zmarł 73-letni mężczyzna. Wyszedł, by posypać popiołem oblodzony chodnik. Znalazł go przechodzień - senior leżał bezwładnie na glebie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, przyczyną śmierci mógł być nieszczęśliwy upadek.

Autor: Czytelnik Miejskiego Reportera
  • W Otwocku doszło do tragicznego zdarzenia - 73-letni mężczyzna zmarł na ulicy.
  • Senior wyszedł posypać oblodzony chodnik i został znaleziony nieprzytomny przez przechodnia.
  • Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy upadek. Sekcja zwłok wyjaśni dokładne przyczyny śmierci.

Śmierć na ulicy w Otwocku

W sobotę rano przechodzień zaalarmował służby - przed jednym z domów na ul. Wileńskiej w Otwocku leżał nieprzytomny mężczyzna. Gdy na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, na pomoc było już niestety za późno - medycy stwierdzili zgon.

Trwa śledztwo 

Na miejsce zdarzenia przyjechał patrol policji i prokurator. Funkcjonariusze ustalili, że 73-latek wyszedł z domu po popiół. Chciał nim posypać oblodzony chodnik przed posesją, informuje Miejski Reporter. To właśnie wtedy mężczyzna z niewiadomych przyczyn przewrócił się i uderzył głową o nawierzchnię. 

Trwa ustalanie dokładnych przyczyn i okoliczności zgonu. Czy senior poślizgnął się przez gołoledź i to uraz głowy doprowadził do śmierci? A może zasłabł z przyczyn zdrowotnych i uderzenie głową o chodnik nie miało bezpośredniego związku ze zgonem? Śledczy biorą pod uwagę różne hipotezy. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie ma przynieść sekcja zwłok.

OTWOCK
GOŁOLEDŹ
ŚMIERĆ
WYPADEK