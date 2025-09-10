Rosja twierdzi, że nie chciała nas atakować! Jest nowy komunikat

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-09-10 16:57

Minionej nocy, z 9 na 10 września 19 dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Część z nich została zestrzelona przez myśliwce NATO, drony były rosyjskie - mówią polskie władze. Co na to Rosja? Kreml twierdzi, że nie atakował Polski i nie ma dowodów na rosyjskie pochodzenie bezzałogowców. Jesteśmy gotowi dołączyć do konsultacji między ministerstwami obrony Rosji i Polski - ogłosiło rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Putin ostrzega Zachód przed wysyłaniem wojsk do Ukrainy. Rosyjski przywódca chce rozmawiać, ale stawia warunek

i

Autor: AKPA
Drony nad Polską
19 zdjęć

Drony zestrzelone nad Polską. Polskie władze mówią, że były rosyjskie, Rosja temu zaprzecza

W nocy z 9 na 10 września drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk poinformował, że doszło do 19 takich przekroczeń i że były to drony należące do Federacji Rosyjskiej. Maszyny, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Nikt nie został ranny ani nie zginął, jeden z dronów uszkodził dach domu w woj. lubelskim. Tusk powiedział, że po raz pierwszy od wybuchu wojny na Ukrainie drony, które znalazły się nad Polską, nadleciały bezpośrednio z Białorusi, a Białoruś utrzymuje, że informowała nas o nocnym zagrożeniu ze strony „niezidentyfikowanych statków powietrznych” znad terytorium Ukrainy. Białoruski generał Paweł Murawiejko stwierdził, iż drony, które wleciały na terytorium Polski, „utraciły tor lotu przez zakłócenia radioelektroniczne”.

ZOBACZ TEŻ: Polacy ze wschodniej Polski mówią o dronach! "Jesteśmy przerażeni"

Rosja: „Fakty przedstawione przez rosyjski MON” podważają „mity rozpowszechniane przez Polskę”

Rosyjski chargé d'affaires w Polsce, Andriej Ordasz stwierdził, iż drony nadleciały z kierunku Ukrainy i nie ma żadnych dowodów na ich rosyjskie pochodzenie. "Nie było planów atakowania celów na terytorium Polski" – podał z kolei rosyjski resort obrony. Teraz pojawiły się nowe doniesienia z Rosji. Jesteśmy gotowi dołączyć do ewentualnych konsultacji między ministerstwami obrony Rosji i Polski - ogłosiło dziś, w środę 10 września rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych. Rosyjski resort obrony utrzymuje, że nie ma nic wspólnego z sytuacją związaną z dronami, stanowisko naszych władz jest wręcz przeciwne. Rosjanie dodają, że maksymalny zasięg dronów, które miały wtargnąć w jej przestrzeń powietrzną, nie przekracza 700 km, a „fakty przedstawione przez rosyjski MON” podważają „mity rozpowszechniane przez Polskę”.

Prezydent Ukrainy: to rosyjskie drony, incydent o wyjątkowej skali

„Wcześniej miały już miejsce incydenty z pojedynczymi rosyjskimi dronami, które przekraczały granicę i pokonywały niewielką odległość na terytorium sąsiadów. Obecnie jednak obserwujemy znacznie większą skalę i celowość tych działań”- ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Ukraina jest gotowa przekazać Polsce wszystkie niezbędne dane dotyczące tego rosyjskiego ataku. Ukraina gotowa jest również pomóc Polsce w budowie odpowiedniego systemu ostrzegania i ochrony przed takimi rosyjskimi zagrożeniami” – dodał ukraiński przywódca w komunikatorze Telegram.

Super Express Google News
Sonda
Czy Polska powinna zestrzeliwać wszystkie rosyjskie drony naruszające nasze terytorium?
Rosyjskie drony spadły w Polsce. Relacja mieszkanek miejscowości Wyryki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
ROSJA
WOJNA NA UKRAINIE