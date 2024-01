Płonące auto wjechało do stawu. Obok leżał półprzytomny mężczyzna

i Autor: KP PSP GRODZISK MAZOWIECKI Płonące auto wjechało do skutego lodem stawu. Obok znaleziono półprzytomnego mężczyznę. Miał poparzenia i był wyziębiony

SZOKUJĄCE SCENY

Sytuacja miała miejsce w piątek (26 stycznia), chwilę po godzinie 4:30. Do malutkiego, skutego lodem stawu pod Grodziskiem Mazowieckim, wjechał płonący bus. Obok auta leżał półprzytomny mężczyzna. Był zanurzony w zimnej wodzie. Strażacy, po tym, jak pojawili się na miejscu zdarzenia, wydobyli poszkodowanego i przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego. Kierowca trafił do szpitala. Policja ustala okoliczności zdarzenia.