Wielki dym i ogień na Targówku. Pożar kamienicy, w akcji strażacy

Targówek. Pożar kamienicy, pilna akcja strażaków

Na miejsce ruszyło aż 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. - Otrzymaliśmy zgłoszenie około godziny 18. Na miejscu zastaliśmy pożar budynku. Najpierw zajęła się przestrzeń klatki schodowej, pożar objął też dach budynku. Na miejscu trwa dogaszanie – powiedział po godzinie 22 w rozmowie z „Super Expressem” Zespół prasowy Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Jak podają strażacy, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Nie było też konieczności ewakuacji, bo kamienica, to niezamieszkany pustostan. Nie wiadomo, czy budynek będzie jeszcze zdatny do remontu. Nie znamy też rozmiaru strat, jakie wyrządził groźny żywioł.

Pożar w Warszawie, płonęła apteka

Tydzień wcześniej w Warszawie doszło do innego pożaru. W piątek, 10 marca, doszło do pożaru apteki na Nowym Świecie. Ze wstępnych informacji naszego fotoreportera wynikało, że miało tam miejsce zwarcie instalacji elektrycznej. Lokal był mocno zadymiony, co potwierdzili strażacy pracujący na miejscu.