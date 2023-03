GIGANTYCZNE ZADYMIENIE LOKALU

Warszawa. Pożar apteki na Nowym Świecie! Na miejscu pracowały trzy zastępy gaśnicze

plis 21:25

Chwilę po godzinie 18 w piątek, 10 marca, doszło do pożaru apteki na Nowym Świecie. Ze wstępnych informacji naszego fotoreportera wynika, że miało tam miejsce zwarcie instalacji elektrycznej. Lokal był mocno zadymiony, co potwierdzili strażacy pracujący na miejscu. – Brak osób poszkodowanych, to najważniejsze – przekazał nam strażak.