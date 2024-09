Policja walczy z ryczącymi autami w centrum Warszawy. Mandaty na ćwierć miliona złotych

Takie zjawiska czekają nas we wrześniu na niebie! Przygotujcie lornetki! Będzie wyjątkowo

Warszawa. Policjanci walczą z ryczącymi autami

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Wywiadowczo Patrolowego Komendy Stołecznej Policji od dwóch tygodni walczą z hałasem w centrum Warszawy. W ramach akcji "CICHE MIASTO II" przeprowadzono 716 kontroli i wystawiono 567 mandatów na blisko ćwierć miliona złotych. To odpowiedź na skargi mieszkańców Śródmieścia. Czują się sterroryzowani jazgotem stuningowanych samochodów. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

W sierpniu wyrazili poważne wątpliwości co do skuteczności działań stołecznej policji i przy wsparciu Fundacji Orion - Instytut Ekologii Akustycznej rozważają pozwanie miasta o zaniedbanie dotyczące ekspozycji mieszkańców na uciążliwe dźwięki. "Długotrwała ekspozycja na hałas szkodzi zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. W Europie co najmniej jedna osoba na pięć jest narażona na chroniczne poziomy hałasu, które mogą powodować niekorzystne skutki zdrowotne" - informuje organizacja założona przez Alana Grinde.

Funkcjonariusze ze Śródmieścia wzięli sobie skargi do serca i podzielili się efektem działań prowadzonych od końca wakacji.

Wyniki policyjnych działań w okresie od 31 sierpnia do 12 września: kontrole pojazdów: 716

mandaty karne: 567 na łączną kwotę blisko 243 tys. złotych

badania sonometrem: 133

zatrzymane dowody rejestracyjne: 213

zatrzymane prawa jazdy: 79

skierowane wnioski o ukaranie: 16.

"W ramach prowadzonych działań policjanci skupiają się głównie na monitoringu i kontrolach w ścisłym centrum m.st. Warszawy, ale także w innych dzielnicach, w których dochodzi do naruszeń w postaci przekraczania przez pojazdy dopuszczalnego hałasu. W działaniach bierze udział m.in. grupa SPEED, a policjanci wykorzystują oznakowane i nieoznakowane pojazdy wyposażone w wideo rejestratory oraz urządzenia kontrolno - pomiarowe (SONOMETRY). To przy ich użyciu dokonują m.in. pomiaru poziomu emitowanego hałasu, a tam gdzie jest to uzasadnione, także badanie przepuszczalności światła szyb w samochodach" - informuje Komenda Stołeczna Policji.

Czy te działania skutecznie odstraszą amatorów zmodyfikowanych tłumików? Czas pokaże.