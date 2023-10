Szyby zaczęły pękać! Cała elewacja Muzeum Polin do wymiany

Warszawa. Pielgrzymi ewakuowani z Izraela

Trwa wielka akcja wojskowa pod kryptonimem „NEON”. Prezydent RP Andrzej Duda powołał specjalny kontyngent wojskowy. Biorący udział w działaniach żołnierze od niedzieli (8 października) ewakuują obywateli Polski z ogarniętego wojną Izraela.

Pierwsze samoloty z naszymi rodakami na pokładzie wylądowały w Warszawie poniedziałek o godz. 5 i 9 rano. Za przeprowadzenie operacji odpowiadała 1 Baza Lotnictwa Transportowego. - Do tej pory udało nam się ewakuować ponad 250 obywateli Polski. Do lotów wykorzystywane są samoloty Boeing 737 i Herculesy - powiedziała w poniedziałek popołudniu rzeczniczka 1 B LT kpt. Agnieszka Wróblewska.

Kolejny samolot przyleciał na Lotnisko Chopina w poniedziałek, tuż przed godz. 18. Żołnierze ewakuowali pielgrzymów, którzy utknęli na lotnisku Ben Guriona w Tel Avivie. - Mieliśmy wracać do Polski w sobotę, jednak nasz lot został odwołany z uwagi na atak rakietowy – powiedział Jarek (17 l.) z mamą Czesławą (59 l.). - Był moment, w którym naprawdę się baliśmy - dodali.

Grupa przeżyła na lotnisku chwile grozy. - Nagle rozległ się alarm. Nie wiedzieliśmy co się dzieje, bo komunikaty były nadawane w języku hebrajskim. Musieliśmy się ukryć w schronie – mówi Anna (39 l.). - Trzeba było rzucić wszystko i uciekać w bezpieczne miejsce – dodaje Cezary (47 l.).

Wszyscy uczestnicy wyprawy podkreślali, że polskie służby bardzo profesjonalnie się nimi zajęły. Na miejscu miał zjawić się polski konsul.

Podrożni podkreślali też, że ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie. - To była moja druga pielgrzymka do Ziemi Świętej. Poprzednia była o wiele spokojniejsza. Nasze władze wspaniale się zachowały, że nas stamtąd zabrały, dziękujemy naszym żołnierzom za bezpieczny powrót do kraju – mówi nam Krystyna (65 l.).

Ewakuacja Polaków z Izraela

Polski kontyngent wojskowy liczący 200 żołnierzy cały czas prowadzi ewakuację naszych rodaków. - Jesteśmy wszędzie tam, gdzie jest potrzebna pomoc Polakom za granicą, w sytuacji katastrof, czy zagrożenia ich życia - zapewnia Sztab Generalny Wojska Polskiego. Na razie nie wiadomo jak długo potrwa akcja.

Trwa ewakuacja 🇵🇱 obywateli z terenu 🇮🇱 przez żołnierzy #WojskoPolskie. Zgodnie z postanowieniem @prezydentpl utworzony został Polski Kontyngent Wojskowy w Państwie Izrael, liczący do 200 żołnierzy. Samoloty wojskowe B-737, C-130 i C-295, wraz z personelem medycznym na pokładzie… pic.twitter.com/jumoPijvhp— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) October 9, 2023