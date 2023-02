Ponad 1700 projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego! Oto najciekawsze pomysły [ZDJĘCIA]

Zgłaszanie projektów do 10. edycji Budżetu Obywatelskiego w Warszawie zakończone

Już po raz 10. mieszkańcy Warszawy mogli zgłaszać swoje pomysły na zmiany w mieście. 26 stycznia zakończył się pierwszy etap tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Łącznie do ratusza wpłynęło 1734 zgłoszeń! 194 z nich stanowią te ogólnomiejskie. Pozostałe dotyczą poszczególnych dzielnic. Najwięcej projektów z tej drugiej grupy zgłosili mieszkańcy Bielan (129), Mokotowa (124) i Targówka (104). Z kolei najmniej zgłoszeń spłynęło z Wilanowa (35), Wesołej (45) i Rembertowa (61).

10. edycja Budżetu Obywatelskiego. Czego chcą warszawiacy?

Przeglądając zgłoszone pomysły, można wysnuć jeden wniosek – mieszkańcy stolicy chcą więcej zieleni i poczucia bezpieczeństwa. Liczne projekty dotyczą bowiem nasadzeń drzew i kwiatów, tworzenia parków kieszonkowych oraz wybiegów dla psów, a także wymiany oświetlenia i naprawy chodników. Jest też projekt dotyczący wyciszenia Trasy Łazienkowskiej ekranami (dziś nie stoją wzdłuż całej trasy).

Zdarzały się jednak pomysły dość oryginalne, a nawet zaskakujące, jak ten o stworzeniu repliki misia z filmu Stanisława Barei. Słomiany „miś na miarę naszych czasów” miałby się stanąć na Bemowie. Mieszkańcy proponują też, by część z przeznaczonej na 2024 rok puli 101 mln zł poszła na bezpłatne spływy kajakowe po Wiśle na 2–3-godzinnej trasie: plaża Romantyczna w Wawrze – most Śląsko-Dąbrowski. Inny pomysł z Bemowa to ukwiecone, zielone przystanki, na Białołęce z kolei zadziwiać może projekt placu zabaw z… kolorowym piaskiem.

Budżet Obywatelski w Warszawie. Harmonogram

Teraz wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie możliwości ich realizacji. 15 czerwca rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 30 czerwca. Wyniki poznamy między 1 a 13 lipca 2023 r. Zwycięskie projekty będą realizowane w 2024 r.