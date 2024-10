Roztrzaskane trzy samochody, w tym jeden radiowóz. Policjanci w szpitalu

Warszawa, Ursus: Poważny wypadek na skrzyżowaniu. Trzy osoby trafiły do szpitala

W piątek (18 października) tuż po godzinie 10 na skrzyżowaniu ul. 4 Czerwca oraz Ryżowej na warszawskim Ursusie doszło do potwornego wypadku. Samochody, które brały w nim udział, zostały kompletnie roztrzaskane. W zdarzeniu wziął udział również policyjny radiowóz, który – jak podaje Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji – miał włączone sygnały dźwiękowe i świetlne. Policjanci byli zadysponowani na inną interwencję.

– Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 10:05. Na skrzyżowaniu ul. 4 Czerwca i Ryżowej doszło do zderzenia toyoty, mazdy i oznakowanego volkswagena, policyjnego radiowozu. Policjanci jechali na sygnałach dźwiękowych i świetlnych. Byli skierowani do innej interwencji. Doszło do zderzenia. Obaj policjanci i kierujący mazdą trafili do szpitala − relacjonuje nam policjant.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. – 3️ osoby kwalifikują się do przewiezienia ich do szpitala. W tej chwili trwają z nimi medyczne czynności ratunkowe. Ruch w tej części miasta jest bardzo utrudniony. Apelujemy o rozwagę, szczególną ostrożność na drodze tym bardziej, że jesteśmy po pełni księżyca i wiele osób jest rozkojarzonych − czytamy na oficjalnym profilu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie.