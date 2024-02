Prof. Aleksandra Przegalińska w szczerej rozmowie w „Mellinie”. Czy sztuczna inteligencja wygryzie nas z pracy?

To tam składano spalone ciała i szczątki zmarłych. Archeologiczna sensacja podczas budowy autostrady A2 na Mazowszu

W najnowszym odcinku "Melliny" Eski ROCK gościnią Marcina Mellera była prof. Aleksandra Przegalińska - polska filozofka, znawczyni futurologii, ekspertka od tematu sztucznej inteligencji, doktor habilitowana nauk społecznych, wykładająca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcję prorektor ds. współpracy z zagranicą.

W programie prof. Aleksandra Przegalińska mówiła m.in. czy w najbliższym czasie czeka nas koniec świata i czy sztuczna inteligencja wyrzuci nas z pracy. Nie zabrakło również rozprawienia się z faktami i mitami związanymi z ChatGPT.

Czy nasze stanowiska w pracy przejmą roboty? "Coś mi podpowiada, że za 5 lat sposób naszego pracowania bardzo się zmieni. Będą modele, które będą pomagały w pracy. Będą turbulencje. Część ludzi straci pracę, nie mam co do tego wątpliwości. U części ludzi bardzo zmieni się ich praca i będą to odczuwali. Natomiast po drugiej stronie nie będzie tej odpowiedzi, która padła w "Blade Runnerze" - mówiła prof. Przegalińska.

Całość rozmowy w "Mellinie" publikujemy poniżej.

Mellina: Jakie zawody czeka śmierć? Prof. Przegalińska o sztucznej inteligencji

"Mellina" - co to talk show?

Talk show "Mellina" to projekt Eski Rock, który swoją premierę miała na początku stycznia 2023 roku. Program prowadzi historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej "Czerwona Ziemia" - Marcin Meller.

"Mellina" ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak również słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych.

Widzowie i słuchacze programu jednego mogą być pewni – w "Melinie" nie ma i nie będzie polityki! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godz. 18 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na Spotify i w środę na antenie Eski Rock o 23.