i Autor: Marek Zieliński / Super Express Prokuratura ujawnia nowe fakty w sprawie tragedii na oblodzonym chodniku w Warszawie. Kto jest winny?

Nie żyje 38-latek

Wtorkowa tragedia na Pradze-Północ odbiła się głośnym echem w mediach. 38-letni Radek wyszedł do sklepu po chleb. Do mieszkania już nie wrócił. Mężczyzna przewrócił się na oblodzonym chodniku, a jego życia nie udało się uratować. Dzień po tragedii materiały w tej sprawie wpłynęły do prokuratury, której ustalenia rzuciły nowe światło na tę potworną tragedię. Czy wiadomo, kto jest winny śmierci 38-latka?