Protest pod siedzibą TVP w Warszawie. Zebrani skandują hasła. Doszło do szarpaniny

Awantura na Woronicza. Policja wyprowadza mężczyznę z siedziby TVP. Co tam się dzieje?

Co ze znanym programem?

Warszawa. Protest pod siedzibą TVP. Kilkadziesiąt osób i czołowi politycy PiS

Trwają protesty przeciwko zmianom w TVP. Najbardziej zdeterminowana grupa przyszła zamanifestować swoje niezadowolenie pod siedzibą TVP przy ul. Woronicza na Mokotowie. Zebrani skandują hasła w obronie dawnych pracowników stacji. Z tłumu rozlegają się okrzyki "precz z komuną!". Wśród nich jest wieli polityków. - Przemawiali Antoni Macierewicz, Mariusz Błaszczak i Mateusz Morawiecki. Łącznie zebrało się około stu osób – mów obecny na miejscu reporter „Super Expressu”. Nasz dziennikarz nie został wpuszczony do środka budynku. Terenu wokół gmachu strzegą duże siły policji. Wnętrza obiektu pilnuje ochrona.

W pewnym momencie doszło do przepychanek. Grupa posłów na czele z Mateuszem Morawieckim próbowała wejść do siedziby TVP. Ochrona nie chciała ich wpuścić, doszło do szarpaniny.

Zmiany w Telewizji Polskiej

20 grudnia 2023 r. z pewnością zapisze się w historii. W ciągu jednego dnia nastąpiła całkowita zmiana w kierownictwie mediów publicznych. Tego dnia nie było ani „Teleexpressu”, ani ”Wiadomości”. Zamiast nich dziennikarz Marek Czyż wygłosił oświadczenie.

Nagłe zmiany podzieliły opinie publiczną. Mają wielu zwolenników, którzy cieszą się z szybkiego przejęcia mediów i zatrzymania trwającej 8 lat prorządowej narracji w Telewizji Polskiej. Z drugiej strony część osób jest niezadowolona ze sposobu, w jaki dokonano zmiany.