Protest rolników na Mazowszu. Blokady dróg, ogromne utrudnienia [MAPA]

Protest rolników na Mazowszu. Gdzie są utrudnienia?

Rolnicy rozpoczęli ogólnopolski protest. Na Mazowszu kierowcy mogą m.in. zostać zatrzymani przez rolników przy Mińsku Mazowieckim - między Trzebuczą, fragment A2 i dk92 przez Kałuszyn do Stojadeł i stąd przez dk50 do ronda Arynów. Utrudnienia mogą dotknąć też podróżujących od Kacic k. Pułtuska dk61 w przez Serock i Wierzbicę do Jabłonnej.

O utrudnieniach spowodowanych protestem rolników informują również powiatowe komendy policji.

"Rozpoczęcie protestu planowane jest o godz. 10.00 w miejscowości w Trzebucza (powiat węgrowski). Następnie ciągniki przejadą drogą krajową A2 i DK92 przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki do Stojadeł. Uczestnicy protestu będą blokować DK 50 od ronda Arynów do ronda Stojadła. Zakończenie protestu przewidziane jest na godz. 18:00. Dla DK 50 zalecany jest objazd przez Kołbiel, Sulejówek, Okuniew i Stanisławów" - przekazała mińska policja.

Ciechanowska policja podaje, że w rejonie protest odbędzie na:

drodze krajowej nr 60 Dreglin - Glinojeck

na drodze krajowej nr 60 Gołymin-Ośrodek – Ciechanów

na drodze wojewódzkiej nr 616 Grudusk – Ciechanów

na drodze wojewódzkiej nr 617 Przasnysz – Ciechanów

W powiecie garwolińskim w godz. 10-16 utrudnień można spodziewać się na węźle Gończyce S17 z drogą wojewódzką W807. Spodziewana jest blokada trasy S17.

Protest rolników w godzinach od 10:00 do 14:00 odbędzie się również w Grójcu w rejonie rond przy ul. Piotra Skargi i Armii Krajowej. W ramach protestu możliwy jest przejazd ciągników rolniczych na trasie DK-50 na odcinku Grójec - Konie - Mszczonów.

"Na terenie powiatu lipskiego protest ma się rozpocząć w miejscowości Kolonia Nadwiślańska na drodze wojewódzkiej 747. Rolnicy mogą przemieszczać w okolicach mostu na rzece Wiśle. Utrudnienia mogą także wystąpić na drogach dojazdowych do Lipska, kiedy to rolnicy będą się poruszać się do punktu protestu" - podaje zaś lipska policja.

W powiecie łosickim rolnicy zapowiedzieli rozpoczęcie protestu o godz. 10 na skrzyżowaniu dróg DK-19 i dróg powiatowych 2007W i 2045W w miejscowości Kózki. Zaś w pow. sokołowskim utrudnienia będą na drodze krajowej K62 w miejscowości Frankopol gm. Repki.

W rejonie Płocka w godz. 11-14 na drodze krajowej nr 62 (ul. Wyszogrodzka) od skrzyżowania z ul. Rogozińską w kierunku Ronda Wojska Polskiego, a także na drodze wojewódzkiej nr 567 Staroźreby-Nowa Góra i na drodze krajowej nr 62 Czerwińsk-Wyszogród.

NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w mediach społecznościowych udostępniło mapę protestów rolniczych zaplanowanych na piątek, która na bieżąco jest aktualizowana. W piątkowy ranek lista z planowanymi protestami liczyła już ponad 260 miejsc w całej Polsce.