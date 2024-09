Przejeżdżał rowerem przez przejście dla pieszych. Zginął pod kołami busa

Strzał na bazarze w Warszawie. Jedna osoba trafiła do szpitala. „Poszukujemy sprawcy”

Śmiertelny wypadek w Żyrardowie. Kierowca busa potrącił rowerzystę

W niedzielne popołudnie, 8 września, w Żyrardowie doszło do tragicznego wypadku, który zakończył się śmiercią rowerzysty. Zdarzenie miało miejsce około godziny 13 na ulicy Mickiewicza, zaledwie 40 km od Warszawy. Kierowca busa marki Peugeot potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych, co doprowadziło do jego śmierci.

Z pierwszych ustaleń policji wynika, że rowerzysta nie zszedł z roweru przed przejechaniem przez przejście dla pieszych. To możliwe naruszenie przepisów mogło wpłynąć na przebieg wypadku. Mimo iż w miejscu zdarzenia obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, zderzenie okazało się tragiczne w skutkach.

Mł. asp. Patrycja Sochacka z Komendy Policji w Żyrardowie w rozmowie z portalem "rdc.pl" przekazała, że kierowca busa, który uczestniczył w wypadku, był trzeźwy i natychmiast po zdarzeniu został przebadany pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Na miejscu pracują policja i prokuratura, które prowadzą szczegółowe czynności w celu ustalenia dokładnych przyczyn wypadku.

Potrącenie rowerzysty w Gubinie