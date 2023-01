Nie żyje Marek Gaszyński. To on napisał dla Niemena "Sen o Warszawie"

Garwolin. 23-latek zmiótł z przejścia dla pieszych 42-letnią kobietę

Nagranie zarejestrowane przez miejski monitoring uchwyciło tragedię, do której doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Garwolina. – Do apeli o zwrócenie szczególnej uwagi i zachowanie ostrożności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych nie zastosował się jednak młody, 23-letni kierowca, który kilka dni temu na jednym ze skrzyżowań w Garwolinie, potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych przy zielonym świetle, 42-letnią kobietę. Poszkodowana nie miała żadnej możliwości ucieczki – skomentowała mł. asp. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.

Do zdarzenia doszło w czwartek (5 stycznia). Kobieta z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. To cud, że nic poważnego jej się nie stało. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja, jednak za naruszenie zasad bezpieczeństwa na drodze policjanci ruchu drogowego zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Za to przewinienie czeka go również sprawa w sądzie.

Policjanci po raz kolejny apelują o dostosowanie prędkości do natężenia ruchu, pory dnia i panujących warunków atmosferycznych, a także rozważną jazdę oraz zwrócenie szczególnej uwagi w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Groźne #potrącenie pieszej w #Garwolin.ie2⃣3⃣-latek pomimo apeli policji nie zastosował się do zasady #szczególnej ostrożności i potrącił przechodzącą przez przejście kobietę. Teraz za #ZdarzenieDrogowe odpowie przed #sąd.em👉https://t.co/Ieq1tc6kMe pic.twitter.com/UJebE3RGrA— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) January 13, 2023