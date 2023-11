Przyjmujesz księdza po kolędzie? Są wielkie zmiany, nowe wymogi dla parafian

Agencja detektywistyczna z Wielkiej Brytanii poszukuje Krzysia. To, co powiedzieli, mrozi krew w żyłach

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi chodzenie księży po kolędzie. Wiele osób przyjmuje duchownych w swoich domach, by razem z nimi modlić się, przyjąć poświęcenie swoich czterech ścian i dać księdzu pieniądze. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że księża zostawiają karteczki na drzwiach, informując nas o terminie kolędy. Duchowni dzwonią do wszystkich domów czy mieszkań po kolei, choć nie wszyscy im otwierają. A przynajmniej dzwonili. Bo teraz te zwyczaje odchodzą w przeszłość! Coraz więcej parafii wprowadza zupełnie nowe obyczaje związane z chodzeniem po kolędzie. Jeśli chcesz przyjąć księdza w 2023 roku, musisz koniecznie wiedzieć o zmianach.

Formularz zgłoszeniowy dla osób chcących przyjąć księdza po kolędzie w 2023 roku. "Zaproszenia w kaplicy lub formularz na stronie internetowej"

Parafie coraz częściej wymagają od wiernych, by składali specjalne deklaracje i formularze, jeśli chcą przyjąć księdza po kolędzie. Nie jest już tak, że automatycznie wszyscy mieszkańcy danej okolicy mogą liczyć na przybycie duchownego. Muszą zgłosić, że życzą sobie takiej wizyty. Przykładowo na stronie Parafii Świętego Szczepana Pierwszego Męczennika w Warszawie czytamy: "W tym roku duszpasterskim, tak jak w poprzednich latach, wizyta duszpasterska będzie odbywała się na podstawie zaproszeń złożonych w kaplicy, lub przez formularz na stronie internetowej. Z racji wcześnie rozpoczynających się ferii zimowych kolędę rozpoczniemy w adwencie. Dlatego prosimy o składanie zaproszeń do 26 listopada. Już dziś dziękujemy za wszystkie zaproszenia i czekamy na spotkania z parafianami. Harmonogram wizyty podamy w ostatnich dniach listopada".

Kolejna parafia w Warszawie: "Osoby, które mają życzenie wspólnej modlitwy z kapłanem prosimy o wypełnienie formularza"

Podobny komunikat wyświetla się na stronie parafii Św. Apostołów i Pawła w Warszawie: "Na stronie internetowej naszej parafii będzie umieszczony formularz zaproszenia na Kolędę. Osoby, które mają życzenie wspólnej modlitwy z kapłanem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia. Zaproszenie można również dostarczyć w wersji papierowej do zakrystii do księży. Kartki kolędowe wyłożone są na stoliku pod chórem. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 grudnia".

