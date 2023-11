Przysucha: 17-latek przechodził nocą przez ulicę, nie żyje. Zginął pod kołami mazdy

Musisz to wiedzieć!

Przysucha. Śmiertelne potrącenie 17-latka

Koszmar rozegrał się we wtorek (31 października) o godz. 21:45. Na ul. Radomskiej w Przysusze, na drodze krajowej nr 12 doszło do wypadku. - Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu zdarzenia funkcjonariuszy wynika, że 22-letni kierowca mazdy jadąc drogą krajową nr 12 w kierunku Radomia, potrącił 17-latka, który przechodził przez jezdnię - przekazała asp. szt. Aneta Wilk z przysuskiej policji.

Niestety, życia młodego pieszego nie udało się uratować. Pomimo podjętej akcji ratunkowej, 17-latek poniósł śmierć na miejscu.

Policjanci oraz prokuratura wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku. Kierowca mazdy na miejscu zdarzenia został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. - Był trzeźwy - zapewniła asp. szt. Aneta Wilk.

Policja apeluje o ostrożność

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Asp. szt. Aneta Wilk przypomniała, że w czerwcu 2021 r. weszły w życie nowe przepisy, które zwiększają bezpieczeństwo pieszych na drogach. - Dlatego przypominamy, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście - wyjaśniła. - Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych - dodała.