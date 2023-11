Radom. Piękna policjantka reanimowała rannego

Do dramatycznych scen doszło w czwartek (23 listopada) przy ulicy Przytyckiej w Radomiu. St. post. Marlena Milczarska z drogówki jechała właśnie na służbę. Policjantka nagle dostrzegła wypadek. Zatrzymała się i podbiegła sprawdzić, czy może pomóc. Jeden z uczestników powiedział, że już zawiadomił pogotowie. - Na jezdni leżał potrącony pieszy. Mężczyzna był nieprzytomny i nie oddychał. Policjantka natychmiast zaczęła udzielać pomocy poszkodowanemu mężczyźnie. Przystąpiła do resuscytacji uciskając klatkę piersiową poszkodowanego – informuje Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji. Już po chwili udało się przywrócić oddech rannemu. Policjantka czuwała przy rannym do przyjazdu karetki. Potem przekazała poszkodowanego ratownikom. 63-latek trafił do szpitala.

