Ranking najlepszych pizzerii w Europie. W top 50 restauracja z Warszawy!

Gratulacje!

Pizzeria z Warszawy ma piękny powód do świętowania. Włoski przewodnik "50 Top Pizza" ogłosił listę najlepszych pizzerii w Europie 2023. W TOP 50 znalazła się m.in. warszawska pizzeria Ciao a Tutti! „Szczęśliwi jak nie wiem co pozdrawiamy Was z Barcelony !!!” - czytamy na facebookowej stronie pizzerii.