Rosjanie próbowali wywołać katastrofę lotniczą? Cztery osoby aresztowane

Robili to na środku ulicy. Policja zabrała głos, wiemy co może grozić tym bezwstydnikom!

Cztery osoby aresztowane, rozsyłały w Polsce i innych krajach niebezpieczne paczki. Celem były m.in. samoloty

Obcy wywiad próbuje doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji w Polsce i innych krajach UE i NATO - podają Prokuratura Krajowa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tym razem aresztowano cztery osoby, które według śledczych miały dopuszczać się aktów sabotażowo-dywersyjnych na zlecenie obcych służb. "Obecnie aresztowane są cztery osoby zaangażowane w działalność grupy sabotażowo-dywersyjnej o charakterze międzynarodowym, która nadawała przesyłki mogące ulec zapłonowi podczas transportu lotniczego - poinformowała w piątek, 25 października Prokuratura Krajowa. Kolejne dwie osoby są poszukiwane. Zgodnie z komunikatem PK prowadzone obecnie śledztwo dotyczy udziału tych ludzi "w działalności obcego wywiadu poprzez dokonywanie aktów sabotażu polegających na uszkadzaniu obiektów przemysłowych oraz infrastruktury krytycznej w postaci lotnisk, samolotów i pojazdów oraz inicjowaniu pożarów za pomocą paczek kurierskich z samozapłonem". Aresztowanym w razie udowodnienia tego rodzaju działalności na rzecz obcego wywiadu, grozi od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Śledztwo prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Warszawie wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

"GW": "Przesyłki nadali dywersanci opłacani przez rosyjski wywiad. Przez przypadek nie doszło do katastrofy lotniczej"

O wyjątkowo groźnym incydencie związanym z tą działalnością napisała "Gazeta Wyborcza": "Przesyłki nadali dywersanci opłacani przez rosyjski wywiad. Przez przypadek nie doszło do katastrofy lotniczej". Paczka według tych doniesień zawierała materiały łatwopalne i zapalnik czasowy ukryte wśród poduszki do masażu czy kosmetyków i tylko dwugodzinne opóźnienie samolotu, który miał zabrać paczki sprawiło, że pożar wybuchł na lotnisku w Lipsku, a nie w samolocie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że polskie służby zauważyły intensyfikację tego rodzaju działań sabotażowych obcego wywiadu przeciwko Polsce, Unii Europejskiej i NATO. "Są one inicjowane i koordynowane przez rosyjskie służby specjalne" - ocenia Agencja.

Nasilenie działań dywersyjnych ze strony rosyjskich służb. Informuje o nich Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. https://t.co/sJ6aWL8geV— Redakcja Polska Polskiego Radia dla Zagranicy (@RadioZagranica) October 25, 2024

