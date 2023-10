i Autor: Policja Siedlce. Rozrzutnikiem do gnoju wieźli kradzionego jaguara. Policjanci zdębieli

Szok!

Siedlce. Rozrzutnikiem do gnoju wieźli kradzionego jaguara. Policjanci zdębieli

mk 18:31 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Policjanci patrolujący drogę pod Siedlcami nie mogli uwierzyć w to co widzą. W piątek 13 października zobaczyli wyjeżdżające z lasu subaru, a za nim traktor ciągnący za sobą rozrzutnik do gnoju. Zamiast nawozu wystawały z niego części samochodowej karoserii. Okazało się, że to części kradzionego jaguara! Mundurowi zatrzymali w sprawie aż 3 osoby.