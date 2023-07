Skradziony na Woli znalazł się na Podkarpaciu! Policjanci z Warszawy odzyskali auto warte fortunę

Przeleciał przez barierki i wpadł do rowu. Koszmarny wypadek na S7. Lądował śmigłowiec LPR

Warszawa. Policjanci odzyskali auto warte fortunę. Znaleźli je na Podkarpaciu

Audi zniknęło z warszawskiej Woli. Sprawę jego odnalezienia prowadzili policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją. Wartość skradzionego auta, to 550 tysięcy złotych. - Dzięki skutecznym działaniom operacyjnym szybko namierzyli miejsce, gdzie znajduje się auto utracone w wyniku przestępstwa. Policjanci pojechali do miejscowości na terenie województwa podkarpackiego. Pojazd będący w ich zainteresowaniu ujawnili na wewnętrznym parkingu posesji informuje nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

W Warszawie często dochodzi do kradzieży samochodów. Najczęściej giną auta pochodzące z Azji: koreańskie i japońskie. Później przestępcy rozbierają skradzione samochody i sprzedają na części. Szczególnie wiele dziupli znajduje się w okolicach Wołomina. Okolica słynie z przestępczości samochodowej na dużą skalę. Na łamach „Super Expressu” opisywaliśmy akcję zatrzymania dwóch legendarnych złodziei samochodowych „Lali” i „Górala”. O ich zatrzymaniu przeczytasz TUTAJ.

Legendarni złodzieje samochodów z Wołomina złapani! „Lala" i „Góral" w rękach policji