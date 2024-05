Przedszkolak rozlewał alkohol w pubie. Policjantka ujawniła szokujące zdjęcie

Dziecko rozlewało alkohol w pubie. Policjantka ujawniła szokujące zdjęcie

Warszawska policjantka i iinfluencerka, mł. insp. Małgorzata Sokołowska, prowadzi profile w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje realia pracy w policji. Niedawno ujawniła szokujące zdjęcie podesłane jej przez jednego z obserwujących.

Ujęcie pochodzi z pubu. Na stole stoją szklanki, a przy nim siedzi kilkuletnia dziewczynka trzymająca w malutkich dłoniach wielką butelkę z alkoholem. Trunek jest otwarty, jakby dziecko chwilę wcześniej polewało je dorosłym. Czytaj dalej.

"✔️ Kilkuletnie dziecko to nie kompan do polewania alkoholu 🤬✔️ Pub to nie miejsce dla dziecka;✔️ Godzina 23 to czas na spokojny sen dla dziecka, a nie spędzanie go w knajpie z pijanymi dorosłymi; Przypominam o tym nieustająco, bo niestety długie weekendy w Polsce to obowiązkowo 🍺🥃🍻 przy grillu i spotkaniach towarzyskich. Pamiętajcie, że Wasze dzieci Was naśladują. Jeżeli w Waszym domu alkohol to nieodłączny element rozrywki i relaksu oraz spotkań z rodziną i przyjaciółmi, to Wasze dzieci będą go postrzegać dokładnie to samo. Na zakończenie dodam jeszcze, że alkohol jest uznawany za jeden z czynników sprzyjających przestępczości." - napisała oburzona policjantka.

Przypominamy, że jeśli dziecko przebywa pod opieką pijanych opiekunów, podlega odpowiedzialności karnej. Nie wiadomo, czy świadek zdarzenia zawiadomił o sytuacji policję. Jedno jest natomiast pewne - ta sytuacja nie powinna mieć miejsca.