MAKABRA

Śmiertelny napad na Żabkę w Kobyłce. Groził bronią ekspedientce, zginął od noża. Prokuratura ujawnia nowe fakty

Do krwawych scen w Kobyłce doszło w niedzielę (8 stycznia) chwilę przed północą. Do Żabki przy ul. Wołomińskiej 2A wtargnęło dwóch zamaskowanych napastników. Jeden miał w rękach metalową rurkę, drugi broń. Napad zakończył się śmiercią jednego złodzieja. Co tam się wydarzyło?