Śmiertelny wypadek pod Warszawą. Ciężarówka zmiażdżyła rowerzystę na drodze. Cyklista nie miał szans

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-29 14:35

Wstrząsające wieści z Zielonki pod Warszawą. Na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Wilsona doszło do tragicznego wypadku. Kierujący ciężarówką marki DAF potrącił rowerzystę, który w wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu. Mimo natychmiastowej reanimacji, życia 84-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności tego dramatycznego zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

  • Tragiczny wypadek w Zielonce pod Warszawą. Kierujący ciężarówką najechał na 84-letniego rowerzystę.
  • Cyklista zginął po potrąceniu przez ciężarówkę na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Wilsona.
  • Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Jakie były wstępne ustalenia służb?

Tragiczny wypadek w Zielonce. Ciężarówka najechała na 84-letniego cyklistę

Do zdarzenia doszło w środę (29 października) około godziny 9 rano w Zielonce pod Warszawą. Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, kierujący pojazdem ciężarowym marki DAF, skręcając w prawo, najechał na 84-letniego rowerzystę, który włączał się do ruchu. Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby ratunkowe.

Na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z Wilsona pojawiło się kilka zastępów straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego, funkcjonariusze policji oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Niestety, mimo usilnych starań lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować. Medycy stwierdzili zgon seniora.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii. Przez kilka godzin ruch na skrzyżowaniu był utrudniony

Na miejscu zdarzenia jeszcze przez kilka godzin trwały czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Policjanci zabezpieczali ślady i ustalali dokładny przebieg zdarzenia. Skrzyżowanie Armii Krajowej z Wilsona było kompletnie zablokowane. Policja tuż po zdarzeniu kierowała ruch na objazdy i apelowała do kierowców o omijanie rejonu zdarzenia oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

Po zakończeniu czynności procesowych, policja stopniowo przywracała przejezdności na skrzyżowaniu.

Źródło: Miejski Reporter

Super Express Google News
Potrącenie 84-latki na pasach w Zamościu
Sonda
Byłeś kiedyś świadkiem potrącenia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIERTELNE POTRĄCENIE
ZIELONKA