8 koni spłonęło żywcem! Ruszyła zbiórka na pomoc dla właścicieli stadniny

Pożar na Białołęce. Spłonęła stadnina koni Huculski Raj

Przy ul. Ornackiej na warszawskiej Białołęcze znajdowała się przepiękna stadnina koni Huculski Raj. Było to miejsce spotkań rodzin z dziećmi, osób szukających wytchnienia wśród natury. Niestety, dziś na tym miejscu znajduje się jedynie pogorzelisko, zgliszcza.

Dziennikarze „Super Expressu” rozmawiali z sąsiadami, którzy byli świadkami tego makabrycznego pożaru. – Z tego co wiem, na pierwszym piętrze budynku znajdowało się mieszkanie, które było ogrzewane kozą. Być może doszło do nieszczęśliwego wypadku? – zastanawia się mieszkanka Białołęki.

Mieszkańcy są przejęci i nie mogą uwierzyć w to, co się wydarzyło. – Moja córka przyjeżdżała do stadniny na zajęcia. Jest przerażona tym, że jej ulubione konie mogły spłonąć w tym pożarze. Nie do wiary. Przecież jeszcze chwile przed tragedią miejsce tętniło życiem – opowiedziała dziennikarzowi „Super Expressu” mieszkanka ul. Wilkowieckiej.

– Cały dorobek życia i źródło utrzymania gospodarzy został utracony. Stajnie, pomieszczenia socjalne, mieszkalne - po prostu WSZYSTKO spłonęło doszczętnie. W porozumieniu z właścicielami oraz przyjaciółmi Huculskiego Raju postanowiliśmy założyć tę zbiórkę, aby spróbować choćby częściowo zrekompensować te nieopisane straty – informuje na stronie zbiórki Robert, jej organizator.

Swoją cegiełkę do wsparcia po pożarze można dołożyć, wspierając zbiórkę na stronie Pomagam.pl.