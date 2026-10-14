Świetlne kwiaty rozbłysną w alejkach. Inauguracja Parku Światła w centrum Warszawy

Centrum Warszawy rozbłyśnie pięknymi światłami

Warszawa szykuje nową atrakcję na jesienne i zimowe wieczory, ale także na lato. Park Świętokrzyski tuż obok Pałacu Kultury i Nauki ma błyszczeć tysiącami świateł. Montaż i testy trwały przez ostatnie dni. Całoroczna iluminacja Parku Świętokrzyskiego rozbłyśnie już 15 października.

- Zapraszamy na jesienne odsłonięcie iluminacji w czwartek, po zachodzie słońca, po godz. 18 – zachęca Zarząd Dróg Miejskich.

Zamiast zwykłego spaceru między drzewami będzie można zanurzyć się w świecie świetlnych kwiatów, roślin i owadów. A interaktywna alejka ma reagować na ruch przechodniów. Na 50-metrowym fragmencie ścieżki obrazy wyświetlane na nawierzchni będą reagować na obecność przechodniów. Ich ruch ma wpływać na to, co pojawi się pod nogami.

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Iluminacja zostanie z nami na stałe

To nowość szykowana jeszcze przed grudniowym uruchomieniem głównej iluminacji świątecznej stolicy. Park Świętokrzyski dostaje własną, całoroczną aranżację świetlną. Nie będzie to wyłącznie sezonowa dekoracja na kilka tygodni, lecz nowy element miejskiej przestrzeni, który ma ożywiać okolice Pałacu Kultury także poza okresem Bożego Narodzenia.

Przygotowania do tej inwestycji poprzedziła modernizacja parkowego oświetlenia. Zarząd Dróg Miejskich pochwalił się wymianą starych opraw sodowych na nowoczesne lampy LED. Nowe światło ma poprawiać widoczność na alejkach, a jednocześnie ograniczać zużycie energii.

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Kilka tygodni temu prezydent Warszawy zapowiedział, że pierwsze instalacje Parku Światła mają zostać uruchomione w połowie października. I rzeczywiście, latarnie-kwiaty już zwisają nad alejkami i już budzą zachwyt, choć nie brakuje malkontentów z komentarzami typu „Warszawa jest zadłużona, a wydaje pieniądze na takie atrakcje”. Niemniej jednak przechadzka wśród świetlnych kompozycji inspirowanych naturą może być hitem tej jesieni i zimy.

W grudniu natomiast ruszy nowa odsłona świątecznej iluminacji, która w tym roku oparta będzie na motywach postaci z warszawskich legend. Będzie kosztowała niemal 53,5 mln zł za trzy lata, czyli za sezony do 2029 r. Umowę na dostawę i montaż dekoracji ZDM podpisał z firmą Multidekor. To największy dotychczasowy kontrakt na warszawskie oświetlenie na Boże Narodzenie.