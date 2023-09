45. Maraton Warszawski. Aktywiści zakłócili imprezę sportową

W niedzielę, 24 września, tysiące biegaczy wystartowało w 45. Maratonie Warszawskim. Niedługo po rozpoczęciu imprezy doszło do szokującego incydentu. Aktywiści klimatyczni z grupy "bombelki", która działa, by zatrzymać rozrost gazu w Polsce, zablokowali trasę biegu! Na 10 kilometrze Maratonu Warszawskiego 5 osób weszło na trasę w odblaskowych kamizelkach i usiadło na jezdni, rozciągając szeroki transparent z napisem "żadnego nowego gazu".

Zaskoczeni niemiłą niespodzianką zgotowaną przez aktywistów biegacze musieli omijać siedzących na trasie manifestujących. Część maratończyków postanowiła na moment przerwać bieg i z pomocą kibicujących im widzów, "usunąć" przeszkodę, przenosząc aktywistów poza trasę!

Dlaczego aktywiści zakłócili maraton?

Protestujący podczas Maratonu Warszawskiego aktywiści apelowali, by w dobie kryzysu klimatycznego odchodzić od paliw kopalnych, a nie je rozwijać.

- To wspaniałe, że biegacze biegną po swój życiowy cel. Jednocześnie już teraz miliony ludzi biorą udział w tragicznym maratonie ucieczki z domów, do którego są zmuszeni przez pożary, susze i głód. Zdajemy sobie sprawę, że nasza akcja jest kontrowersyjna i będą na jej temat głośne dyskusje, ale wolimy to, niż by ludzie dotknięci kryzysem klimatycznym umierali w ciszy - skomentowała w przesłanym do naszej redakcji komunikacie 23-letnia nauczycielka Julia, jedna z osób, które blokowały trasę maratonu.

- Wszyscy cierpimy przez kryzys klimatyczny. Ingerując w maraton sprawiliśmy, że dziś nie możemy ignorować kryzysu klimatycznego. Nasz świat płonie, a my jesteśmy jak alarm pożarowy, którego nikt nie chce słuchać, który wytrąca nas z naszych codziennych działań i przerywa takie wydarzenia jak dzisiaj. Jest nieprzyjemny, ale konieczny, by zareagować na kryzys, który rozgrywa się na naszych oczach - dodał 23-letni Tytus, były biegacz, uczestnik niedzielnego protestu.

Zwycięzcy 45. Maratony Warszawskiego

Na szczęście pomimo blokady aktywistów, biegaczom udało się ukończyć 45. Maraton Warszawski. Warto przypomnieć, że w tym roku raz pierwszy w historii uczestnicy tego biegu wystartowali spod Pałacu Kultury i Nauki i tam też dobiegli na metę.

Tegorocznymi zwycięzcami są:

mężczyźni:

Levente Szemerei (Węgry) - 2:15.32 Mykoła Mewsza (Ukraina) - 2:16.38 Witalij Szafar (Ukraina) - 2:16.53 Artur Olejarz (Polska) - 2:17.48

kobiety:

Ewa Jagielska (Polska) - 2:34.43 Olga Nyżnyk (Ukraina) - 2:37.09 Marina Niemczenko (Ukraina) – 2:38.14

Z kolei w towarzyszącym biegu "Warszawska Dycha" najlepsi byli Andrzej Starżyński (czas: 30.47) i Izabela Paszkiewicz (czas: 33.17).

