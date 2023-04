Maj to miesiąc, w którym dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej. To ważne święto nie tylko dla dzieci, ale także ich rodziców, którzy w tym wyjątkowym dniu są w stanie zrobić dla swoich pociech naprawdę dużo. Uroczysty obiad to już tradycja. Nikogo też nie dziwi wystawny obiad dla rodziny zorganizowany w restauracji. Tylko prezenty, z roku na rok, stają się coraz droższe: komputery, telefony, konsole do gier, elektryczne hulajnogi. W mediach społecznościowych wrócił temat, który po raz pierwszy pojawił się kilka lat temu z miejsca wzbudzają sensację. Chodzi o ogłoszenie, które pojawiło się w jednej z lokalnych gazet z okolic Ostrołęki. "Szukasz prezentu dla dziecka na Komunię? Zamiast roweru lub komputera spraw mu radość na całe życie, korygując kształt odstających uszu. Profesjonalne zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej oferuje..." Czy operacja to rzeczywiście dobry pomysł na prezent pierwszokomunijny? Przypominamy, że chodzi o dzieci w wieku około 10 lat. Oddajcie głos w naszej sondzie.

Sonda Czy operacja plastyczna to dobry pomysł na prezent pierwszokomunijny? Tak. Nie.