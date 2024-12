W Warszawie stanęła nietypowa budowla. Nowoczesny kościół budzi skrajne emocje. To blok czy świątynia?!

CZY TO ŚWIĄTYNIA PRZYSZŁOŚCI?

Tajemnice Szpitala Dzieciątka Jezus. Odkryli asfalt, a tu niespodzianka!

Drogowcy rozkopali ul. Sienkiewicza, bo trwają tam prace związane z przebudową centrum miasta. Po usunięciu jezdni okazało się, że pod asfaltem są stare, ceglane fundamenty. Na miejsce ruszyła ekipa archeologów.

Historia tego miejsca zaczęła się w 1732 r. Wtedy ks. Gabriel Badouen założył Dom Podrzutków. Początkowo znajdował się na Krakowskim Przedmieściu. Zajmował się niechcianymi niemowlakami. To tam uruchomiono pierwsze w Warszawie „okno życia”. W bramie budynku znajdował się otwór z korytkiem, które wysuwało się po pociągnięciu sznura. Umieszczano w nim dziecko, a po wsunięciu korytka w bramę rozlegał się dźwięk dzwonka, który był dla personelu znakiem o nowym podopiecznym.

W połowie XVIII wieku przeniesiono siedzibę Domu do nowego kompleksu budynków przy placu Wareckim, obecnie Powstańców Warszawy i połączono go ze Szpitalem Generalnym, nadając obu instytucjom wspólną nazwę – Szpital Generalny Dzieciątka Jezus.

Na jego terenie znajdował się teatr anatomiczny. To miejsce do nauki anatomii w rodzaju amfiteatru, pośrodku którego zamiast sceny znajdował się stół do przeprowadzania sekcji zwłok. Obok teatru mieściło się także prosektorium oraz cmentarz, który po zamknięciu w 1797 roku upamiętniono obeliskiem.