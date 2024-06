Ma 20 lat, a poszukiwano go sześcioma listami gończymi. Teraz czeka go długa odsiadka

Warszawa na weekend. Te atrakcje możesz odkryć za darmo

Warszawa to miasto tętniące życiem, które każdego roku jest tłumnie odwiedzane przez turystów. Odwiedzający chętnie odkrywają metropolię, lecz bardzo często nie mają pojęcia, że ze sporej części atrakcji mogą skorzystać za darmo. Jak to możliwe? Sprawdź naszą galerię zdjęć i dowiedz się, które atrakcje w stolicy są darmowe i co zrobić, by nie wydać ani grosza.