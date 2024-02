Teatr Rampa w żałobie, nie żyje Witold Olejarz. Był dyrektorem przez ponad 20 lat

To był szok

Nie żyje Witold Olejarz

"Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 lutego 2024 roku, w wieku 76 lat, odszedł Witold Olejarz, wieloletni dyrektor naczelny Teatru Rampa na Targówku" - przekazały władze warszawskiego teatru za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Składamy wyrazy współczucia dla rodziny, bliskich oraz wszystkich, którzy mieli okazję z Nim współpracować" - czytamy we wpisie.

Kim był Witold Olejarz?

Witold Olejarz przez 23 lata (1998-2021) był dyrektorem naczelnym Teatru Rampa na Targówku. Za jego kadencji wystawiono tam setki interesujących, wartościowych tytułów - dramatycznych i muzycznych, dla dorosłych i dla dzieci.

"W wieku 76 lat zmarł Witold Olejarz - wieloletni dyrektor Teatru Rampa. Funkcję te sprawował przez 23 lata, przez ten czas na deskach teatru zagrano kilka tysięcy spektakli, które obejrzało ponad półtora miliona widzów, lokując Rampę w grupie najliczniej odwiedzanych teatrów Stolicy" - napisała na Facebooku wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

To Witold Olejarz przyjął do Teatru Rampa dwudziestoosobowy zespół z likwidowanego Teatru Nowego. I to z jego inicjatywy powstała i rozwinęła swoją szeroką aktywność Galeria Sztuki Rampa.

Wcześniej Witold Olejarz był wieloletnim Dyrektorem Zarządzającym Teatrem Nowym w Warszawie. Działacz kultury. Pracował także w Stołecznej Estradzie i Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy.

Witold Olejarz za całokształt pracy na rzecz kultury polskiej został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi. Zaś za zasługi dla województwa mazowieckiego - medalem Pro Masovia.