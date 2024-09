Kolejny pirat drogowy doprowadził do śmiertelnego wypadku. Tak jak Łukasz Ż. kilkukrotnie stracił prawo jazdy

Wybór imienia dla dziecka to prawdziwe wyzwanie, które bardzo często spędza sen z powiek wielu rodzicom. Zazwyczaj przed narodzinami poszukują oni wyjątkowego imienia, które będzie niosło za sobą równie wyjątkowe znaczenie. Jeśli także należysz do tego grona i spodziewasz się dziewczynki, mamy propozycję. Jednym z oryginalnych, a jednocześnie zapomnianych imion jest Koryna. Imię pochodzi z Grecji, a jego zdrobnienie to po prostu Kora.

Z pewnością mało kto z nas spotkał na swojej drodze w życiu kobietę o takim imieniu, więc - jak można się domyślać - jest ono unikatowe. Jakie jednak ma znaczenie? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Znaczenie imienia Koryna

Kobieta o imieniu Koryna jest pewna siebie i bardzo optymistyczna. Nie straszne są dla niej wyzwania, łatwo przystosowuje się do otoczenia, ma szerokie horyzonty myślowe oraz charakteryzuje się wysoką inteligencją. Mówi się, że kobiety noszące to imię, mogą być handlowcami bądź dziennikarkami, lecz oczywiście nie jest to zasadą.

Niekiedy można spotkać się z inną wersją tego imienia, a mianowicie Korynną i co ciekawe, tak właśnie ma na imię córką dość kontrowersyjnego polityka Janusza Koriwna-Mikkego.

Korynna Korwin-Mikke ma 41 lat i jest jedną z niewielu tak nazywających się kobiet w Polsce. Nie da się ukryć, iż na całym świecie nie ma zbyt wielu pań o imieniu Koryna, lecz niektórzy mogą kojarzyć m.in. Corinne Bailey Rae, brytyjską piosenkarkę oraz Corinne May, czyli artystkę z Niemiec.

Podsumowując, choć imię nie jest zbyt popularne, bez wątpienia wyróżnia się unikalnością i oryginalnością, co może dodać dziecku pewności siebie w przyszłości. Oczywiście nadawanie nietypowych imion ma wiele więcej pozytywów, o czym pisaliśmy już tutaj: To imię nosi tylko jedna osoba w Polsce! Choć jest krótkie i łatwe do zapamiętania, mało kto o nim słyszał.