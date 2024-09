CO TAM SIĘ STAŁO?

Jakiś czas temu pisaliśmy o damskim imieniu, które przed laty świeciło trumfy, a dziś jest obiektem memów. Dziś natomiast skupimy się na imieniu męskim, które także w przeszłości biło rekordy popularności, dziś natomiast nikt nie chce nazywać tak swoich dzieci.

Mowa oczywiście o imieniu Adolf, które od lat budzi wiele emocji oraz kontrowersji szczególnie wśród Polaków. W naszym kraju to synonim zła ze względu na wydarzenia podczas II Wojny Światowej, kiedy to ówczesny przywódca III Rzeszy Adolf Hitler dopuścił się wielu okrutnych czynów na naszych rodakach i nie tylko. Nie ma więc się co dziwić, że popularność imienia diametralnie spadła tuż po zakończeniu wojny i dziś mało kiedy słyszy się, iż ktoś nazwał dziecko właśnie w taki sposób.

Mimo tego, że temat jest dość delikatny, chcemy przybliżyć wam znaczenie imienia Adolf, bowiem jest ono interesujące i bardzo możliwe, że gdyby nie wydarzenia sprzed lat, wielu z nas nadal miałoby sporo kolegów Adolfów.

Znaczenie oraz pochodzenia imienia Adolf

Adolf to imię pochodzenia germańskiego, które wywodzi się od starogermańskich słów "adal" (szlachetny) i "wolf" (wilk). Co ciekawe, już w czasach starożytnych osoby z takim imieniem było kojarzone z przywództwem, odwagą oraz szlachetnością.

W Polsce imię zaczęło zyskiwać na popularności w XII wieku, lecz od czasów wojny mało kto się na nie decyduje. W Niemczech natomiast największą popularność imię to zyskało na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to do nazistowskiej władzy doszedł Adolf Hitler. Dziś podobnie jak w naszym kraju, raczej odchodzi ono w niepamięć.

Warto jednak jeszcze wspomnieć, iż zgodnie z danymi z portalu dane.gov.pl, na dzień 19 stycznia 2024 roku w Polsce imię Adolf noszą dokładnie 2602 osoby. Dawniej ilość mężczyzn o takim imieniu była zdecydowanie większa - w 2001 roku imię nosiło 15 240 osób.