Urzędnik wybierze ci imię dla dziecka! Jest oficjalny komunikat ministerstwa

Narodziny dziecka można zgłosić online

Narodziny dziecka to piękny, choć momentami trudny czas dla par. Rodzice robią wszystko, co w ich mocy, aby nie zapomnieć o ważnych procedurach, związanych z przyjściem na świat ich pociechy. Obecnie zgłoszenie narodzin jest bardzo wygodne. Można to zrobić online i tym samym uniknąć wyprawy do urzędu. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że od 2018 roku z możliwości tej skorzystało już aż 685 777 rodziców, a liczba ta nieustannie rośnie. Przedstawiciele ministerstwa przypominają, że zgłoszenie narodzin online musi nastąpić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia przez lekarza lub położną.

Aby skorzystać z tej usługi, rodzice potrzebują jedynie Profilu Zaufanego lub e-dowodu, które umożliwiają potwierdzenie tożsamości. Proces rejestracji odbywa się na platformie ePUAP, gdzie rodzic wypełnia formularz, wprowadza dane dziecka, a następnie podpisuje zgłoszenie elektronicznie - czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.

Urzędnik wybierze imię dla dziecka! W jakich przypadkach?

Zazwyczaj jest tak, że rodzice wybierają imię dla chłopca lub dziewczynki jeszcze przed narodzinami. Okazuje się jednak, że są przypadki, gdzie to urzędnik zdecyduje o imieniu dla pociechy. Co warto wiedzieć? Imię nie może być ośmieszające, nieprzyzwoite, ani w formie zdrobniałej.

Możliwe jest nadanie imienia obcego, nawet jeśli nie wskazuje jednoznacznie na płeć, pod warunkiem że jest powszechnie przypisane do danej płci. W przypadku niezgodności z przepisami, kierownik urzędu stanu cywilnego ma prawo odmówić rejestracji imienia, które nie spełnia wymagań. W takiej sytuacji urząd wybiera imię dziecka z urzędu, a rodzice mogą odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni - wyjaśniają przedstawiciele Ministerstwa

Wygląda na to, że jeśli nadamy dziecku imię na cześć ulubionego piłkarza, piosenkarza lub aktora - urzędnicy nie będą interweniować. Co jeszcze warto wiedzieć przy zgłaszaniu imienia online? Po otrzymaniu zgłoszenia, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządza akt urodzenia, a rodzic ma możliwość wyboru formy odbioru dokumentu: drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście.

W pierwszej połowie 2024 roku najchętniej nadawanymi imionami dla dziewczynek były:

Maja

Zofia

Zuzanna

Hanna

Laura

Julia

Oliwia

Pola

Alicja

Maria

A dla chłopców:

Nikodem

Jan

Aleksander

Antoni

Franciszek

Leon

Ignacy

Jakub

Stanisław

Mikołaj