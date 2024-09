To imię w PRL-u było hitem. Dziś nikt nie chce nazywać tak dzieci

Nie od dziś wiadomo, że moda lubi wracać i nie tyczy się to tylko ubrań. Społeczeństwo chętnie wraca także do architektury sprzed lat, lecz czy równie chętnie renesans przeżywają imiona? Niektóre bez wątpienia ponownie stają się obiektem zainteresowania, lecz są też takie, które, choć przed laty zdobywały szczyty popularności, dziś odchodzą w całkowitą niepamięć.

Idealnym na to przykładem jest imię Grażyna, które - co ciekawe - wymyślił sam Adam Mickiewicz! Imię pochodzi z języka litewskiego od słowa "graži" i w tłumaczeniu na polski oznacza "piękna". W PRL-u był to hit porodówek i niemalże co drugą dziewczynkę nazywano Grażynką. Obecnie jednak mało kto decyduje się na nazwanie dziecka w ten sposób, bowiem imię to kojarzy się większości osób raczej z żartami i stereotypami niż z poetyckim pięknem.

W sieci można znaleźć sporo memów związanych z Grażyną, które zazwyczaj przedstawiają kobietę o takim imieniu jako osobę starszą, nieprzystosowaną do współczesnych realiów i po prostu i nienadążającą za nowoczesnością. Skoro Grażyna odeszła w niepamięć czy jest więc imię damskie, które nie zostało zapomniane mimo upływu lat? Okazuje się, że tak! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Imiona z czasów PRL-u. To przetrwało do dziś!

W 2023 roku najpopularniejszym damskim imieniem było imię Zofia, które lubiane było także w okresie PRL-u. Nadano je dokładnie 4968 razy, więc naprawdę wiele osób zdecydowało się nazwać córkę właśnie w ten sposób. Imię Zosia wraca do łask z pewnością m.in. ze względu na interesujące znaczenie. Zosie to bowiem zazwyczaj kobiety przebojowe, pełne energii i pewne siebie, a to w dzisiejszym świecie cechy bardzo potrzebne. Jakie jeszcze imiona nadawano w 2023 roku dziewczynkom? Poniżej zamieszczamy listę wraz z ilością nadań:

Zuzanna – 4800

Laura – 4602

Hanna – 4565

Maja – 4461

Julia – 4254

Oliwia – 3846

Pola – 3692

Alicja – 3593

Maria – 3137.

