Warszawa bez korków! Ten tunel odmieni życie kierowców. Wiemy, kiedy będzie gotowy

CO SIĘ STAŁO?!

CO DALEJ?

Mieszkańcy Wesołej od lat borykają się z problemem uciążliwych korków na przejeździe kolejowym na ul. 1 Praskiego Pułku WP. Nowy tunel ma temu zaradzić, zapewniając płynny przejazd pod torami.

Tunel pod torami w Wesołej: koniec z korkami!

Inwestycja obejmuje budowę tunelu o długości około 180 metrów z dwoma pasami ruchu. Obok jezdni powstanie chodnik z drogą rowerową oraz wyjścia na perony stacji PKP Warszawa Wesoła i pobliskiego przystanku autobusowego. Osoby o ograniczonej mobilności będą mogły skorzystać z wind. Przebudowie ulegnie również układ drogowy w okolicy, w tym ulice Okuniewska i Bartosza Głowackiego.

Gigantyczna inwestycja w Warszawie: 90 milionów na tunel w Wesołej

Koszt inwestycji to około 73 mln zł netto, czyli ok. 90 mln zł brutto. Połowę tej kwoty ma pokryć Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko FEnIKS. Wykonawcą prac jest firma Warbud. Planowany termin zakończenia budowy to 2027 rok.

Tragiczny wypadek w Wesołej. Osobówka wylądowała na drzewie

„Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych znacząco poprawia bezpieczeństwo i komfort podróżowania. To infrastruktura ważna dla mieszkańców, którzy będą mogli sprawniej przejechać na drugą stronę torów bez uciążliwego stania w korkach” – mówi Piotr Wyborski, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

„Budowa tunelu w Wesołej to kluczowy krok w poprawie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania dla mieszkańców Warszawy. Dzięki tej inwestycji poruszanie się po mieście stanie się bardziej płynne i bezpieczne dla wszystkich użytkowników dróg i kolei” – dodaje Daniel Boruchalski, Zastępca Dyrektora Regionu Centralnego w Centrum Realizacji Inwestycji PLK SA.

Wesoła: tymczasowe rozwiązania na czas budowy tunelu

Na czas budowy tunelu powstanie tymczasowy przejazd między przystankiem Wola Grzybowska a Warszawą Wesołą oraz tymczasowe przejście w poziomie szyn po wschodniej stronie przystanku Warszawa Wesoła. Wybudowany zostanie również tymczasowy peron przy torze w stronę Rembertowa.

Kolejne inwestycje w Warszawie

Inwestycja w Wesołej to część projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap IIb – część wiaduktowa”. W ramach tego samego projektu planowana jest budowa wiaduktu drogowego na ul. Chełmżyńskiej (już w budowie) oraz tunelu drogowego na ul. Marsa w Warszawie Rembertów (na etapie przetargu).