Poważna wada nowej kładki. W tym miejscu jest najgorzej!

Warszawa. Poważna wada nowej kładki pieszo-rowerowej

Kładka pieszo-rowerowa w Warszawie wywołuje duże emocje od samego jej otwarcia, na które przyszły tłumy. Popularność tego miejsca od tamtej pory nie zmalała i w każdy ciepły weekend mostem ciągną tabuny pieszych - głównie pieszych, ponieważ przejazd rowerem często jest niewygodny, a w godzinach szczytu wręcz niemożliwy. Czytaj dalej.

Nowa kładka do likwidacji! Kierowcy wkurzeni nie na żarty Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wraz z użytkowaniem kładki pieszo-rowerowej zauważono kolejny, poważny problem. Na połączeniu mostu z praskim brzegiem Warszawy tłum pieszych wchodzi prosto pod koła rowerzystów przejeżdżających przez szlak rowerowy umiejscowiony tuż przy zejściu z kładki. W tym miejscu chodnik jest bardzo wąski. Sytuacji nie poprawia fakt, że właściwie wszyscy odwiedzający kierują się później do jedynego w okolicy przejścia na Wybrzeżu Szczecińskiem.

Co na to urzędnicy? Okazuje się, że powstał plan na przebudowę ulicy Okrzei, przedłużającej kładkę, jednak zmiany nie obejmą skrzyżowania z Wybrzeżem Szczecińskiem, a co za tym idzie - chodniki nie zostaną poszerzona, ani nie powstanie drugie przejście dla pieszych. Czytaj pod galerią.

Skrzyżowanie przy kładce w Warszawie było niedawno remontowane. Nie przewidziano, że popularność kładki w połączeniu z jednym przejściem może spowodować problemy w ruchu pieszych i rowerzystów.

- Nie było wówczas planu, aby świeżo przebudowane skrzyżowanie przebudowywać ponownie. Zwłaszcza że kształt projektu ZMID dało się dostosować do budowy mostu - przejście przez jezdnię jest niedaleko nowego mostu - powiedział w rozmowie z TVN24 Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich. - To częściowo efekt świeżości, ale sądzę, że w ciepłe wieczory i weekendy to już na stałe będzie bardzo popularna przeprawa. I w tym kontekście na pewno skrzyżowanie z Wybrzeżem Szczecińskiem mogłoby wyglądać lepiej. Obecny układ jest poprawny i przez większość czasu spełnia swoją rolę, ale w szczytowych dla pieszych okresach robi się bardzo ciasno i niewygodnie - przyznał.

Dodał, że na tym etapie wprowadzenie zmian w planie robót drogowych opóźniłoby projekt o rok. Zapowiedział jednak pomiary natężenia ruchu, by poprawić czas trwania sygnalizacji w tym rejonie i nie wyklucza dalszych zmian.